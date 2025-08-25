Alcaldes socialistas de Pontevedra denuncian la "falta de prevención" de la Xunta en incendios forestales

Reunión del secretario xeral del PSdeG en la provincia de Pontevedra con alcaldes, alcaldesas y responsables municipales para hablar sobre la gestión de los incendios, a 25 de agosto de 2025 PSdeG

El secretario xeral del PSdeG-PSOE de Pontevedra, David Regades, se ha reunido este lunes con alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia para analizar la ola de incendios que asola Galicia este verano. Critican la "descoordinación" y la "falta de prevención" de la Xunta en esta materia.

En las numerosas intervenciones del encuentro, los socialistas pontevedreses han concluido que "nadie puede negar el caos de descoordinación que evidenció la Xunta en el combate contra el fuego forestal", así como la "falta absoluta de políticas de prevención".

"No puede ser que cada temporada estemos encomendados a la lluvia", ha afirmado Regades, en una reunión en la que se recordó que la provincia sufrió siete grandes incendios de nivel 2 "para los que la Xunta de Galicia tuvo que acudir al mecanismo de apoyo estatal".

Regades también ha puesto de manifiesto la "desconfianza" que genera entre la ciudadanía que Galicia "se sume al coro de comunidades autónomas gobernadas por el PP que en lugar de trabajar en políticas forestales serias se dedican a hacer seguidismo de la estrategia de su partido".

El líder de los socialistas pontevedreses ha recogido así la queja de los alcaldes y alcaldesas, también la de tenientes de alcalde y portavoces de la provincia, sobre la "falta de medios" que la Xunta pone a disposición de los concellos y el "galimatías" de transferencias de competencias que "explican el caos de desorganización de este verano".

Los socialistas denuncian la imposición a los concellos de las notificaciones sobre la obligación de limpiar las fajas secundarias de 50 metros alrededor de los núcleos urbanos y rurales. Según indican en una nota, los alcaldes han informado de que envían miles de expedientes de incumplimiento, pero "la Xunta no resuelve ninguno".

También se han quejado de que las autorizaciones de limpieza urgente en parcelas con afectaciones patrimoniales tardan "hasta medio año en ser autorizadas por la Consellería de Cultura".

Reparto "partidista" de recursos

Por otra parte, como recoge Europa Press, "los criterios caciquiles y partidistas" en el reparto de motobombas forestales ha sido otra de las quejas de los regidores municipales: "Muchos ayuntamientos con alcaldía socialista disponen solo de una motobomba con 45 años de antigüedad y la última aportación de medios se remonta a la época del gobierno presidido por Touriño".

Además, desde el PSdeG han recordado que ayuntamientos como Moraña, A Lama o A Estrada, gobernados por el PP, tienen las motobombas "en el garaje" porque "se echaron atrás a última hora en la creación de un Grupo de Emergencias Supramunicipales".

Los responsables locales también han criticado los convenios de la Xunta para crear brigadas municipales, porque la administración gallega aporta 40.000 euros para unos dispositivos que cuestan 70.000 euros. Asimismo, señalan que "no hacen labores de prevención" porque son operativos "precarios", con contratos de 3 meses.

En el encuentro, en el que también ha participado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se puso como ejemplo el monte Xiabre, que arde cíclicamente y que está repartido entre comunidades de montes de varios municipios (Valga, Catoira, Caldas de Reis y Vilagarcía).

La Xunta inició conversaciones en 2021, han asegurado, para poner en marcha un plan único de prevención en la zona, "pero no hay noticias desde hace cuatro años".