Pontevedra congela sus tasas e impuestos municipales por undécimo año consecutivo

El Concello de Pontevedra volverá a congelar las tasas e impuestos municipales por undécimo año consecutivo. Así lo ha anunciado el edil de Economía y Hacienda, Raimundo González, este viernes en una rueda de prensa.

El concejal explicó que la decisión llega "una vez realizadas las proyecciones económicas necesarias para la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos" y recordó que "aunque pueda parecer obvio", el objetivo fundamental de los ingresos es prestar los servicios básicos fundamentales.

La proyección económica realizada en los servicios económicos del Ayuntamiento indica que no es necesario subir los impuestos o las tasas para poder seguir manteniendo los servicios. Así, la decisión de mantener la misma presión fiscal para el vecindario pontevedrés se afronta, de manera principal, gracias al aumento de ingresos a través de distintas fuentes, como el repunte de recaudación de impuestos en el caso del ICIO, asociado a las obras; o el incremento de las transferencias estatales.

La congelación de las tasas e impuestos ahorrará a los pontevedreses un total de 1,57 millones de euros, que no tendrán que asumir en su bolsillo a subida del IPC."A pesar de no subimos los impuestos y tasas, los ingresos fueron creciendo, por diversas causas, pero fueron creciendo. Nosotros lo que buscamos con todo esto es la equidad fiscal, que todo el mundo pague, no es un afán recaudatorio, es tratar a todos los ciudadanos de la misma manera, además de buscar eficiencia en el gasto", explicó el edil.