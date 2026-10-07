Alertan del arrastre de ceniza como causa de las inundaciones en Ourense: "El monte está sin limpiar"

La acumulación de maleza, troncos, ramas y, especialmente, ceniza de los incendios de agosto de 2025 podría ser la causa de los problemas de arrastre que han provocado inundaciones en la provincia de Ourense este pasado martes.

Así lo ha señalado el alcalde del municipio ourensano de O Barco de Valdeorras, Aurentino Alonso (PSdeG), después de las tormentas y el desbordamiento del río Mariñán que tuvieron lugar en el municipio.

"La culpa ha sido principalmente de los arrastres. Es un problema que sigue existiendo continuamente. Pensábamos que ya había bajado todo el invierno pasado, pero sigue bajando ceniza, porque el monte está sin limpiar y la parte norte, con pendientes más pronunciadas, aún no se ha regenerado", ha trasladado Alonso en declaraciones a Europa Press.

Las tormentas de este martes provocaron inundaciones en diferentes zonas de la comarca de Valdeorras, con los municipios de O Barco y Vilamartín como principales afectados, tras el desbordamiento de varios arroyos, que causaron el arrastre de troncos y ramas de árboles, así como de la acumulación de lodo en algunas vías.

Los servicios de emergencias, entre ellos, los GES, la brigada municipal y Protección Civil, continúan trabajando en pueblos como Veigamuíños, uno de los más afectados, para retirar los restos.

"Hubo una tormenta aguas arriba del río Mariñán y, sobre todo, como consecuencia de los incendios del año pasado, los troncos, ramas y ceniza fueron haciendo tapón del cauce del río en distintos puentes y pasos de agua. Hoy la previsión es positiva, pero cuando vuelva a caer otra tormenta volveremos a tener un problema otra vez", ha lamentado.