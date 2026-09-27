Juzgan a ocho acusados de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal por distribuir drogas en Verín (Ourense)

Ocho personas se enfrentan a penas que oscilan entre los cinco y los siete años de cárcel por, presuntamente, traficar con drogas y pertenencia a grupo criminal. Habrían participado en una red dedicada a la distribución de drogas en Verín. Serán juzgados en la Audiencia Provincial de Ourense este miércoles, 30 de septiembre, a las 09:30 horas.

Según el escrito de acusación, la investigación se inició en noviembre de 2024 tras detectarse presuntamente un punto de distribución de estupefacientes en la avenida de Portugal de Verín, próximo a varios centros educativos.

La Fiscalía sostiene, según ha recogido Europa Press, que los acusados habrían formado un grupo estable dedicado a la adquisición y distribución de distintas sustancias, principalmente cocaína y cannabis, además de MDMA y anfetamina.

El operativo policial culminó el 19 de marzo de 2025, con la detención de los ocho investigados y varios registros domiciliarios. En ellos, según el Ministerio Fiscal, se intervinieron diferentes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y anfetamina, además de otros medicamentos, con un valor conjunto de 4.400,97 euros en el mercado ilícito.

Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en concurso normativo con tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, y de un delito de pertenencia a grupo criminal.

Por ello, pide para el considerado principal responsable del grupo un año y nueve meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y cinco años y nueve meses por tráfico de drogas, además de una multa de 12.000 euros.

En este sentido, para los otros siete acusados, el Ministerio Público solicita un año de prisión por pertenencia a grupo criminal y cuatro años y siete meses por tráfico de drogas, así como multas de 12.000 euros.