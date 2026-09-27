Un bombero trabaja en la extinción del fuego en Calvos de Randín, Ourense. Adrián Irago - Europa Press

Controlado el incendio de Calvos de Randín (Ourense) aunque la superficie de hectáreas arrasadas asciende a 518

El incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, parroquia de Randín, está controlado desde las 13:18 horas de este domingo, tal y como ha informado la Consellería de Medio Rural. El fuego se inició a las 13:36 horas del pasado jueves y, según las últimas estimaciones, afecta a una superficie de 518 hectáreas.

Según recuerda Europa Press, en este incendio fue necesario declarar la Situación 2, como medida preventiva, por su cercanía al núcleo de As Meaus, en el ayuntamiento limítrofe de Baltar, una situación operativa de emergencia ya desactivada.

Para la extinción del fuego se han movilizado siete técnicos, 47 agentes, 54 brigadas, 33 motobombas, cinco palas, seis unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 11 aviones.