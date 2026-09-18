Seis coches implicados y varios heridos en un accidente múltiple en la A-52 a la altura de Toén (Ourense)

Mañana complicada en la carretera en Ourense. A primera hora de este viernes se ha registrado un accidente múltiple en la autovía A-52, a la altura de Toén, que ha dejado a varias personas heridas.

Según explica el 112 Galicia a Europa Press, varios particulares alertaron sobre las 8:40 horas de un accidente en el kilómetro 239 con "al menos seis coches implicados", lo que ha provocado varios heridos.

Fueron avisados, entre otros, urgencias sanitarias del 061, Bomberos y GES de O Carballiño, así como Guardia Civil de Tráfico. La Dirección General de Tráfico (DGT) informa de tráfico lento por un desvío en el punto.