Investigado por perseguir a una menor hasta su portal y tocarle un pecho, en Xinzo (Ourense)

Un joven de 20 años está siendo investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual por perseguir a una menor de 16 años de edad hasta su portal y tocarle un pecho.

Los hechos ocurrieron, el pasado miércoles, en la localidad ourensana de Xinzo de Limia. Horas después, el varón fue detenido y, posteriormente, la jueza lo dejó en libertad, aunque le impuso una orden de alejamiento sobre la menor.

En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada explica que los indicios apuntan a que la menor y el hombre habrían ido sentados al lado en un autobús, "sin que hablaran durante el trayecto".

No obstante, ambos bajaron en la misma parada, en Xinzo, por lo que el procesado la siguió por la calle, haciéndole preguntas sobre sus redes sociales y pidiéndole su número de teléfono, ante lo que la menor se negó.

El hombre habría continuado insistiendo hasta llegar al portal de la vivienda de la menor, donde se colocó por detrás de ella y le tocó un pecho, abandonando el lugar en el momento que la víctima comenzó a gritar diciendo que llamaría a la Guardia Civil. "Todos estos hechos fueron también reconocidos por el detenido en su declaración", recoge el auto.

La familia de la víctima denunció lo ocurrido ante la Guardia Civil, siendo localizado el presunto autor, detenido y, tras su paso a disposición del juzgado, fue puesto en libertad con una orden de alejamiento. Ahora está siendo investigado como supuesto autor de un delito de agresión sexual.