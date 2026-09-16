Condenado en Ourense un comerciante que intentó vender una talla de un Cristo elaborada con marfil

Un comerciante de antigüedades ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Ourense tras intentar vender en una feria una talla de un Cristo elaborada con marfil de elefante, una actividad prohibida.

En el fallo, que ratifica al Penal de Ourense, se considera al hombre responsable de un delito contra la fauna y se le impone el pago de una multa de 1.200 euros, al tiempo que le inhabilita para realizar cualquier tipo de trabajo relacionado con el comercio de animales durante dos años y se le prohíbe dedicarse a la caza de cualquier ejemplar durante el mismo tiempo.

Según los hechos probados, el acusado, con la intervención de otro participante en la feria de antigüedades, trató de venderle por 1.200 euros a una mujer una talla de Cristo fabricado con marfil de elefante, "a sabiendas de que carecía del certificado de uso comunitario original exigido por el convenio CITES". Los hechos tuvieron lugar en 2019 y fueron descubiertos por dos agentes vestidos de paisano que se interesaron por la talla.

La sentencia recuerda que el elefante africano "figura en el Apéndice I del Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres" y su comercio "requiere de la previa emisión de un permiso de importación" junto "con el original del permiso CITES del país de procedencia", estando prohibidas "las actividades comerciales" del mismo.

El acusado alegó que había adquirido la figura de marfil en el año 2016 por 605 euros en la casa de subastas Ansorena, con sede en Madrid, a través de subasta en la página web de dicha entidad, la cual emitió factura. El valor de la talla ha sido tasado pericialmente en 800 euros. Argumentó que no había tenido intención de venderla, pero el tribunal considera probado que sí la hubo.

Para el tribunal, además, no hay duda de que el Cristo es posterior al año 1947, cuando se firmó el convenio CITES. De ser anterior se consideraría una antigüedad y no sería necesario el certificado de comercio. Los peritos que declararon en el juicio llegaron a la conclusión de que se trata de una pieza que imita a las tallas barrocas y dataron su fecha de fabricación en la segunda mitad del siglo XX, tal y como recogió Europa Press.