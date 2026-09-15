O Riós (Ourense), declarado zona gravemente afectada tras el incendio de Fumaces e A Trepa

El Consejo de Ministros ha declarado O Riós (Ourense) zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, la denominación que sustituye a las antiguas zonas catastróficas, como consecuencia del incendio forestal registrado el pasado mes de agosto en la parroquia de Fumaces e A Trepa. El fuego calcinó 28,21 hectáreas.

La medida forma parte de un acuerdo que engloba 112 episodios adversos registrados entre el 27 de julio y el 31 de agosto en 14 comunidades autónomas, entre ellas Galicia.

El listado incluye distintos incendios forestales registrados en la comunidad gallega durante ese periodo, además de otros episodios ocurridos en diferentes puntos de España.

Ayudas para particulares, empresas y concellos

La declaración permite solicitar ayudas por daños personales, en viviendas y enseres, establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como por gastos asumidos por las corporaciones locales o por quienes hayan aportado medios durante la emergencia.

El acuerdo contempla además posibles exenciones fiscales, bonificaciones en cuotas de la Seguridad Social y ayudas de hasta el 50% para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales afectados.

También podrán aplicarse exenciones de determinadas tasas de Tráfico y agilizarse las obras necesarias para recuperar infraestructuras públicas. El Gobierno señala que las medidas podrán ampliarse cuando se complete la evaluación de los daños.