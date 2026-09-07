Fallece un hombre en un lagar de Monterrei (Ourense) durante la elaboración de vino

Los servicios de emergencia rescataron este domingo el cadáver de un hombre en un lagar de Monterrei, en la provincia de Ourense.

Según ha informado el 112 Galicia, el fallecido se encontraba elaborando vino en el interior de las instalaciones, situadas en el lugar de Sandín, en la parroquia de Flariz.

El aviso llegó al servicio de emergencias sobre las 21:50 horas, después de que el 061 comunicase que los vecinos llevaban alrededor de una hora sin noticias del hombre.

Minutos después, se informó de que el varón se encontraba dentro del lagar y de que varias personas trataban de sacar su cuerpo.

Una vez en el exterior, el personal sanitario confirmó su fallecimiento.

El 112 movilizó a la Guardia Civil y a los Bomberos de Verín, que realizaron mediciones en el interior del lagar. Los efectivos comprobaron que la concentración de oxígeno era de apenas un 10%, debido al proceso de fermentación del vino, un nivel incompatible con la vida.