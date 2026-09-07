Un efectivo trabaja en un incendio forestal. Imagen de archivo.

Un efectivo trabaja en un incendio forestal. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Provincia de Ourense

Estabilizado el incendio forestal en Manzaneda (Ourense) que ha calcinado 15 hectáreas

En las labores de extinción participan medios de la Xunta y de la BRIF de Laza y ha quedado estabilizado alrededor de las 20:30 horas de ayer

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Estabilizado el incendio forestal declarado en la tarde del sábado en Manzaneda (Ourense) después de calcinar 15 hectáreas, según la última estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

Subestación eléctrica de Tibos, en Caldas de Reis (Pontevedra).

El fuego comenzó a las 19:03 horas en la parroquia de Reigada y ha quedado estabilizado pasadas las 20:30 horas del domingo.

En el dispositivo de extinción trabajan 11 agentes, 12 brigadas, dos motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y ocho aviones movilizados por la Xunta.

A estos medios se suma la BRIF de Laza, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha desplazado hasta la zona una brigada y dos aviones anfibios para reforzar las labores contra el fuego.