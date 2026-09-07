Estabilizado el incendio forestal en Manzaneda (Ourense) que ha calcinado 15 hectáreas

Un efectivo trabaja en un incendio forestal. Imagen de archivo. Carlos Castro / EP

Estabilizado el incendio forestal declarado en la tarde del sábado en Manzaneda (Ourense) después de calcinar 15 hectáreas, según la última estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.

El fuego comenzó a las 19:03 horas en la parroquia de Reigada y ha quedado estabilizado pasadas las 20:30 horas del domingo.

En el dispositivo de extinción trabajan 11 agentes, 12 brigadas, dos motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y ocho aviones movilizados por la Xunta.

A estos medios se suma la BRIF de Laza, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha desplazado hasta la zona una brigada y dos aviones anfibios para reforzar las labores contra el fuego.