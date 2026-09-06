Activo desde el sábado un incendio forestal en Manzaneda (Ourense) que afecta a siete hectáreas
En las labores de extinción participan medios de la Xunta y de la BRIF de Laza, mientras que el fuego declarado ayer en Vilanova de Arousa ya ha sido extinguido
Información relacionada: Incendio forestal en Vilanova de Arousa (Pontevedra): un helicóptero y tres aviones trabajan en su extinción
Un incendio forestal declarado en la tarde del sábado en Manzaneda (Ourense) permanece activo desde hace casi un día y ha calcinado por el momento alrededor de siete hectáreas, según la última estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.
El fuego comenzó a las 19:03 horas en la parroquia de Reigada. En el dispositivo de extinción trabajan 11 agentes, 12 brigadas, dos motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y ocho aviones movilizados por la Xunta.
A estos medios se suma la BRIF de Laza, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha desplazado hasta la zona una brigada y dos aviones anfibios para reforzar las labores contra el fuego.
Extinguido el incendio en Vilanova
Por otra parte, el incendio declarado también el sábado en Vilanova de Arousa (Pontevedra) quedó extinguido varias horas después de su inicio.
El fuego comenzó a las 15:49 horas en la parroquia de Deiro y se dio por apagado a las 20:50 horas, tras afectar finalmente a una superficie de 1,32 hectáreas, según los datos facilitados por la Xunta.