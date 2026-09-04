Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026.

Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026. Adrián Irago

Provincia de Ourense

Ourense vuelve a marcar la máxima Galicia: 38,6 grados y un calor que no cesa

Solo un poco por debajo de los 38,9 registrados este pasado jueves

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La ciudad de As Burgas ha vuelto a ser el horno de Galicia, marcando un día más la temperatura máxima: 38,6 grados -solo un poco por debajo de los 38,9 registrados este jueves-.

Playa de Rodas, en las islas Cíes.

La Xunta mantenía activada para este viernes la alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense han estado en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Además de en Ourense, tal y como ha recogido Europa Press, las temperaturas máximas de la comunidad también se han marcado en Ribas de Sil (Lugo), donde se han alcanzado los 37,4 grados, y en Verín, donde los termómetros han alcanzado los 37,3 grados.