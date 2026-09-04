Ourense vuelve a marcar la máxima Galicia: 38,6 grados y un calor que no cesa

La ciudad de As Burgas ha vuelto a ser el horno de Galicia, marcando un día más la temperatura máxima: 38,6 grados -solo un poco por debajo de los 38,9 registrados este jueves-.

La Xunta mantenía activada para este viernes la alerta roja por calor en el interior de la provincia de Pontevedra, mientras que las zonas del Noroeste de A Coruña y la montaña de Ourense han estado en alerta naranja, y la montaña de Lugo y Valdeorras en nivel amarillo.

Además de en Ourense, tal y como ha recogido Europa Press, las temperaturas máximas de la comunidad también se han marcado en Ribas de Sil (Lugo), donde se han alcanzado los 37,4 grados, y en Verín, donde los termómetros han alcanzado los 37,3 grados.