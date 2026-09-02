Jácome acusa al PP de "politizar" la concentración a favor de Ceuta y de hacer "chantaje emocional"

El regidor local de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha acusado a la FEMP de "politizar" la concentración en apoyo a Ceuta que está prevista para hoy en la Plaza Mayor y de hacer "chantaje emocional" en este tema.

Las declaraciones han sido afeadas por la portavoz del PP en la ciudad de As Burgas, Ana Méndez, que ha dicho de Jácome que "si no es el protagonista, no le interesa en absoluto".

Más concretamente, el regidor ourensano publicó un mensaje en sus redes aseverando que el PP "asomaba la patita" y asegurando que había quedado "claro" que la convocatoria "está politizada", tal y como ha recogido Europa Press.

"Ha sido el PP quien acaba de solicitar el permiso en la Subdelegación del Gobierno, para el acto. Lo que se presentó como una movilización ciudadana resulta ser una iniciativa impulsada directamente por el Partido Popular. Otra maniobra disfrazada de espontaneidad", defendía el regidor ourensano este pasado martes en una publicación en la red social X.

Asimismo, Jácome ha recriminado a populares un "chantaje emocional" al decir que "no acudir a la concentración por Ceuta es no apoyar a Ceuta" y ha insistido en que él no se "somete" a "los rituales, el guion o la escenificación que haya propuesto el PP".

"El chantaje emocional se resume con las siglas FOG (Fear, Obligation, Guilt), miedo, obligación y culpa. En el caso de la concentración de Ceuta es el chantaje de Obligación. El mensaje pretende transmitir que, si no haces lo que se te pide -acudir a un acto concreto, a una hora y en un lugar determinados-, estás incumpliendo una supuesta obligación moral", ha añadido en sus redes sociales.