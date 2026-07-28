Detienen a un hombre de 63 años como presunto autor de un incendio en Vilardevós (Ourense)

Detenido un hombre en la Comarca de Monterrei por un incendio ocurrido en 2025. Guardia Civil

Un vecino de la comarca de Monterrei (Ourense), de 63 años de edad, ha sido detenido como presunto autor de un incendio forestal que, en agosto de 2025, calcinó 1.800 hectáreas en el municipio ourensano de Vilardevós.

Según han informado fuentes del instituto armado a través de un comunicado recogido por Europa Press, el hombre ha sido detenido durante la madrugada de este martes por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Ourense. Pasará a disposición judicial a lo largo de la jornada.

En concreto, el fuego comenzó el 13 de agosto del pasado año en la parroquia de Vilardeciervos, en el municipio ourensano de Vilardevós, y llegó a calcinar 1.800 hectáreas, obligando a confinar dos poblaciones.