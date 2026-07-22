Valdeorras (Ourense) estará hasta este jueves en alerta por episodio de calor

Valdeorras, en Ourense, estará hasta este jueves en alerta por episodio de calor. Así, según MeteoGalicia, a partir de ese momento la masa de aire cálido se desplazará progresivamente hacia el este y entrará aire atlántico, más fresco y húmedo.

Lo anterior provocará, en general, un descenso de las temperaturas en toda Galicia, que será más pronunciado el viernes y el sábado.

Según fuentes de la Xunta, para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos que registra MeteoGalicia y MeteoSalud. Más concretamente, la primera aprecia los valores máximos y mínimos diarios, y también si se superan los límites establecidos para que pueda tener lugar un episodio de calor. MeteoSalud, por su parte, analiza las series temporales de temperatura y mortalidad, teniendo en cuenta los datos registrados en los últimos 20 años.