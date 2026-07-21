El Supremo confirma doce años de prisión por matar a su compañera de piso en O Barco (Ourense)

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de doce años de prisión impuesta a una mujer por matar por asfixia a su compañera de piso, de 29 años, en O Barco de Valdeorras en septiembre de 2021.

La resolución, contra la que ya no cabe recurso, rechaza los argumentos planteados por la defensa en casación, entre ellos la aplicación de una atenuante por drogadicción, y obliga además a la acusada a pagar las costas de esta instancia.

La Audiencia Provincial de Ourense la había condenado el 4 de abril de 2025 a doce años y seis meses de cárcel por un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad, además de fijar una indemnización de 150.000 euros para los familiares de la víctima.

La defensa recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que estimó parcialmente la apelación y redujo la pena a doce años, manteniendo el resto de los pronunciamientos dictados por la Audiencia.

Según los hechos considerados probados, la víctima, procedente de Paraguay, conoció a la condenada cuando comenzó a trabajar en un club de O Barco en el que ambas ejercían la prostitución. La acusada la asesoró y la tomó bajo su protección, y ambas acabaron compartiendo vivienda.

Sobre las 03:00 horas del 10 de septiembre de 2021 regresaron juntas del club y, entre las 04:00 y las 06:00 horas, iniciaron una discusión que derivó en un forcejeo. La condenada golpeó a la joven y le causó múltiples contusiones antes de colocarle un objeto blando sobre la cara, taponarle las vías respiratorias y presionar de forma ininterrumpida hasta provocarle la muerte por asfixia.