La Reina Letizia visitará Ourense: Se sumará al aniversario de Adolfo Domínguez

El medio siglo de la firma ourensana Adolfo Domínguez contará con una madrina de excepción: La Reina Letizia, que se trasladará al municipio de San Cibrao das Viñas, en donde está la sede de la firma, para asistir a la efeméride.

Adolfo Domínguez irrumpió en la moda española en los años 80 con el lema "La arruga es bella". La empresa se define como una firma de "moda de autor" y cuenta con presencia en 54 países a través de 380 puntos de venta. También cuenta con un canal de venta online con distribución a 28 países.

El grupo registró una facturación anual de 139 millones de euros y opera mediante un modelo combinado de tiendas propias, franquicias y comercio electrónico, gestionado desde sus servicios centrales en Galicia.

A nivel humano, la compañía, presidida por Adriana Domínguez, cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales, de los que el 80% son mujeres.

La visita supondrá el regreso de la Reina Letizia a Galicia, después de que su último desplazamiento oficial a la Comunidad tuviese lugar en agosto de 2025, cuando, junto al Rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo un encuentro con los efectivos que participaron en las labores de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.