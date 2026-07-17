La Reina Letizia.

La Reina Letizia. EP

Provincia de Ourense

La Reina Letizia visitará Ourense: Se sumará al aniversario de Adolfo Domínguez

Está previsto que la Reina se traslade hasta las instalaciones de la firma, ubicadas en San Cibrao das Viñas la próxima semana

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El medio siglo de la firma ourensana Adolfo Domínguez contará con una madrina de excepción: La Reina Letizia, que se trasladará al municipio de San Cibrao das Viñas, en donde está la sede de la firma, para asistir a la efeméride.

El diseñador Adolfo Domínguez en el momento de la recogida del Premio de Honor de la Academia de la Moda Española.

Adolfo Domínguez irrumpió en la moda española en los años 80 con el lema "La arruga es bella". La empresa se define como una firma de "moda de autor" y cuenta con presencia en 54 países a través de 380 puntos de venta. También cuenta con un canal de venta online con distribución a 28 países.

El grupo registró una facturación anual de 139 millones de euros y opera mediante un modelo combinado de tiendas propias, franquicias y comercio electrónico, gestionado desde sus servicios centrales en Galicia.

A nivel humano, la compañía, presidida por Adriana Domínguez, cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales, de los que el 80% son mujeres.

La visita supondrá el regreso de la Reina Letizia a Galicia, después de que su último desplazamiento oficial a la Comunidad tuviese lugar en agosto de 2025, cuando, junto al Rey Felipe VI, recorrió varias zonas de la provincia de Ourense afectadas por los incendios forestales y mantuvo un encuentro con los efectivos que participaron en las labores de extinción y con vecinos de los municipios damnificados.