Una anciana permanece dos días tirada en el suelo, en Ourense, hasta que dan con ella y la llevan al hospital

Una mujer de avanzada edad fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense tras llevar dos días tirada en el suelo de su vivienda, localizada en A Valenzá, en Ourense.

Tal y como ha confirmado el 112 Galicia y ha recogido Europa Press, los servicios de emergencias fueron alertados a las 10:05 de este viernes. Un particular avisó cuando la ocupante de la vivienda no abría la puerta.

Hasta el punto se desplazaron sanitarios del 061, los bomberos de San Cibrao, la Policía local, la Guardia Civil y miembros de Protección Civil de Barbadás.

Los bomberos confirmaron, al acceder al interior, que la mujer presentaba dolor y que llevaba dos días "tirada en el suelo" de la vivienda, por lo que fue trasladada al CHUO por los sanitarios.