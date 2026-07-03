Imagen de archivo.

Imagen de archivo. shutterstock

Provincia de Ourense

Extinguido el incendio forestal en Calvos de Randín (Ourense) que ha afectado al Parque do Xurés

Las llamas se iniciaron sobre las 13:40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19:20 horas tras afectar a una hectárea de superficie rasa

Más actualidad: Estabilizado un incendio forestal en Calvos de Randín (Ourense) que quema una hectárea+

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La Consellería do Medio Rural ha informado de la extinción del incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, en la parroquia de Randín, y que ha afectado al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.

Imagen de archivo.

Las llamas se iniciaron sobre las 13:40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19:20 horas tras afectar a una hectárea de superficie rasa.

Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero.