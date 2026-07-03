Extinguido el incendio forestal en Calvos de Randín (Ourense) que ha afectado al Parque do Xurés
Las llamas se iniciaron sobre las 13:40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19:20 horas tras afectar a una hectárea de superficie rasa
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La Consellería do Medio Rural ha informado de la extinción del incendio forestal registrado en el ayuntamiento ourensano de Calvos de Randín, en la parroquia de Randín, y que ha afectado al Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés.
Las llamas se iniciaron sobre las 13:40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19:20 horas tras afectar a una hectárea de superficie rasa.
Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero.