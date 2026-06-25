El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se enfrenta a nueve años de inhabilitación por prevaricación

A menos de un año para las próximas elecciones municipales, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se enfrenta a una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Así lo ha solicitado Fiscalía, puesto que el regidor no solicitó la compatibilidad del cargo con las actividades profesionales privadas que desarrolla "al margen de su condición de alcalde".

Según se recoge en el escrito, Pérez Jácome, del partido Democracia Ourensana, cobraba la retribución como regidor "en régimen de dedicación exclusiva", al tiempo que realizaba otras actividades "absolutamente incompatibles". El ministerio público defiende que le generaban "importantes ingresos anuales superiores a su retribución" como regidor.

En este sentido, el fiscal ha matizado que Jácome era administrador único de una mercantil —hasta que esta cesó su actividad en agosto de 2020—. Además, realizaba la explotación de la televisión AURIA TV, de la que "es propietario y único responsable".

El Ministerio Fiscal ha recalcado que el regidor llevaba a cabo estas actividades "a sabiendas de la ilegalidad que ello supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que en caso de no serle concedida la compatibilidad no tendría derecho a cobrar".

Otros argumentos

En esta línea, el fiscal explica que el alcalde ourensano cobró, desde 2019 hasta 2025, más de 1,2 millones de euros tanto por su faceta como regidor como por sus actividades privadas. Estos trabajos fuera del ámbito municipal le reportaron unos ingresos de más de 775.000 euros.

Asimismo, ha señalado que Pérez Jácome "estaba dado de alta simultáneamente" en el régimen general y en el régimen de autónomos de la Seguridad Social, "dándose así una situación de pluriempleo y pluriactividad".

"Las ocupaciones ajenas al cargo de alcalde del acusado, no tenían el carácter de residual, secundario o marginal. A pesar de ello, el acusado nunca solicitó la compatibilidad de sus actividades privadas, porque sabía que no le iban a conceder dicha declaración de compatibilidad por el Pleno del Ayuntamiento de Ourense, y le iba a tocar renunciar a su condición de concejal o al abandono de la situación que dio origen a la referida incompatibilidad", ha incidido Fiscalía.

En concreto, el Ministerio Público ha desgranado que durante la sesión plenaria extraordinaria del 5 de julio de 2019 se aprobó la propuesta de régimen retributivo de los miembros de la corporación. Entonces, se aprobó un sueldo de 68.383,90 euros, en régimen de dedicación exclusiva, para el alcalde, quien "votó a favor".

En esta línea, el 5 de agosto de 2019, el acusado solicitó formalmente al Consistorio la declaración de compatibilidad de sus actividades, pero desistió de dicha petición por escrito el 8 de agosto, "porque sabía que no le iban a conceder la compatibilidad". El 3 de diciembre de 2021, el pleno local aprobó una moción que instaba al regidor a renunciar al sueldo por incompatibilidad, "a la que el acusado hizo caso omiso".

Respuesta de la oposición

La solicitud de Fiscalía se conoce después de que el pasado lunes finalizase el plazo para presentar una moción de censura contra Jácome sin que los tres partidos de la oposición hubiesen logrado un acuerdo, con lo que los presupuestos municipales de 2026 quedaron aprobados. No obstante, ahora sí coinciden en instar al alcalde a "dar la cara" y ofrecer explicaciones públicas.

Por un lado, la portavoz del PP local, Ana Méndez, ha lamentado una situación "enormemente grave", señalando que el regidor "sigue sin ser capaz" de dar explicaciones a la ciudadanía y reclamando a Pérez Jácome que "actúe con absoluta responsabilidad". En este sentido, ha criticado una "falta de transparencia" que "no es un hecho aislado", sino que "forma parte de una forma de gobernar".

En esta misma línea, los socialistas han recalcado que, ante dicha situación, "cualquier político al uso pensaría en dar explicaciones públicas" o "dimitir por ética y estética". "Necesitamos un ayuntamiento que funcione, un gobierno centrado en resolver los problemas de vecinos y vecinas, no en crearlos", ha lamentado la concejala del PSOE local María Fernández.

Por su parte, los nacionalistas han reiterado la necesidad de "trabajar en convencer a la gente de que hay alternativa " para el actual desgobierno", insistiendo en la propuesta del BNG local con un equipo de 13 personas "preparado para asumir los retos de gobernar" y encabezado por su portavoz, Luís Seara.