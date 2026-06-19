Investigan en Verín (Ourense) la muerte de un hombre de 50 años que se precipitó al río Támega

Bomberos y miembros del GES de Laza han recuperado este viernes el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años. El cadáver fue hallado en el río Támega, en el municipio de Verín (Ourense), esta mañana.

Según informan a Europa Press fuentes próximas a la investigación, están abiertas las pesquisas sobre lo sucedido, si bien no se descarta que se produjera una caída accidental. El hombre es catalán con residencia en Verín.

El 112 Galicia tuvo conocimiento de un aviso de urgencias sanitarias, sobre las 13:10 horas, que indicaba que había una persona fallecida en el río Támega, en la zona de la playa fluvial.

Así, se avisó a los Bomberos de Xinzo de Limia, al GES de Laza y al de Muíños, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín. Una vez allí, el cuerpo de la víctima pudo ser rescatado entre la dotación de bomberos y los miembros del GES de Laza.