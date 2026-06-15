Incendio de Boborás (Ourense): desactivada la Situación 2 al dejar de correr peligro las casas

Vecina de Gabián observa las labores de extinción del incendio forestal en Boborás, Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha desactivado este lunes la Situación 2 del incendio forestal declarado en Boborás, en Ourense, después de que las viviendas hayan dejado de estar en peligro.

La decisión se adoptó a las 17:34 horas, en un fuego que, según las estimaciones provisionales de la Xunta, ha quemado ya alrededor de 230 hectáreas.

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha señalado que el pico de calor registrado durante la jornada está dificultando las tareas de extinción. La principal hipótesis sobre el origen del incendio apunta a la caída de un rayo.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, ha reconocido que la situación sigue siendo "compleja", aunque ha subrayado que no tiene "nada que ver" con lo vivido en la tarde del domingo, cuando las llamas llegaron a suponer un riesgo real para varias viviendas.

La regidora ha destacado además la actuación "ejemplar" de los vecinos, que refrescaron tanto los alrededores de sus propias casas como los de aquellas personas que no se encontraban en ellas en ese momento.

En el operativo continúan trabajando helicópteros, hidroaviones, brigadas y medios del Ministerio para la Transición Ecológica, además de los efectivos autonómicos desplegados para tratar de controlar el avance de las llamas.