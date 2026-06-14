El incendio de Boborás (Ourense) avanza y eleva a 150 las hectáreas calcinadas

Labores de extinción de un incendio forestal, a 14 de junio de 2026, en Boborás, Ourense. Rosa Veiga - Europa Press

El incendio forestal declarado en la noche del sábado en Boborás, en la provincia de Ourense, continúa avanzando y afecta ya a unas 150 hectáreas, según las últimas estimaciones de la Consellería do Medio Rural, que ha declarado la Situación 2 como medida preventiva por su proximidad al núcleo de Vecoña, en la parroquia de Moreiras, donde se inició el fuego.

El fuego se inició a las 21:55 horas en la parroquia de Moreiras, en una zona de orografía "compleja", tal y como la describe la alcaldesa, Patricia Torres, lo que está dificultando el trabajo de los medios desplazados. A esa dificultad se suman las rachas de viento, que complican las tareas de extinción.

Hacia las 17:00 horas de este domingo, la estimación del área calcinada era de 50 hectáreas, una cifra que ha variado en 100 más en las dos horas siguientes.

Hasta ahora, la Consellería do Medio Rural ha movilizado a cuatro técnicos, ocho agentes, 20 brigadas, 11 motobombas, dos unidades técnicas de apoyo, tres palas, cinco helicópteros y nueve aviones.

La extinción se vio condicionada desde el inicio por la imposibilidad de movilizar medios aéreos durante la noche, ya que el incendio comenzó en una zona de monte de difícil acceso.

Según las hipótesis que baraja la regidora, el fuego, que se originó “en el medio y medio del monte”, pudo haber sido provocado por un rayo.