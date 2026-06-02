Encuentran muerto en su vivienda a un vecino de San Cristovo de Cea (Ourense)
La Guardia Civil confirmó el suceso, al tiempo que precisó que el cuerpo no presentaba signos de violencia
La Guardia Civil de Ourense ha confirmado este martes el hallazgo del cuerpo sin vida de un varón en el municipio de San Cristovo de Cea, en la Comarca de O Carballiño y provincia de Ourense.
Fuentes del Instituto Armado han declinado aportar más información al respecto de este caso. No obstante, sí han precisado que esta persona fallecida no presentaba signos de violencia.
Se sabe, del mismo modo, que en las últimas horas se ha trasladado el cuerpo para la realización de una autopsia que ayude a determinar las causas de la muerte.