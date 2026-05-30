Una persona fallece en Allariz (Ourense) tras perder el conocimiento y caer a un río

Una persona ha fallecido en Allariz (Ourense) tras perder el conocimiento y caer en el río Arnoia este viernes. Los servicios de emergencia acudieron a sacarla del agua, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Según informa Europa Press, el suceso ocurrió pasadas las 20.00 horas en la presa de un río en las cercanías de la rúa Acearrica.

El primer aviso lo recibió el 061 y, por su parte, la central de emergencias informó a la Guardia Civil y a Protección Civil de Allariz. El personal sanitario desplazado trató de reanimar a la persona, pero finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.