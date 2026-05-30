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Provincia de Ourense

Una persona fallece en Allariz (Ourense) tras perder el conocimiento y caer a un río

El personal sanitario desplazado trató de reanimar a la persona, pero finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento

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Una persona ha fallecido en Allariz (Ourense) tras perder el conocimiento y caer en el río Arnoia este viernes. Los servicios de emergencia acudieron a sacarla del agua, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida.

Más de 150 fármacos diferentes fueron incautados en la fase de explotación de la operación 'Bordafi/Dado'

Según informa Europa Press, el suceso ocurrió pasadas las 20.00 horas en la presa de un río en las cercanías de la rúa Acearrica.

El primer aviso lo recibió el 061 y, por su parte, la central de emergencias informó a la Guardia Civil y a Protección Civil de Allariz. El personal sanitario desplazado trató de reanimar a la persona, pero finalmente solo pudo confirmar su fallecimiento.