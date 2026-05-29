Quedadas ilegales de coches en Ourense: cuatro personas investigadas y decenas denunciadas

La Guardia Civil de Ourense investiga a cuatro personas por supuestos delitos contra la seguridad vial tras desmantelar un punto de "quedadas" de vehículos en el polígono industrial de Cea, donde numerosos conductores se concentraban para realizar exhibiciones de conducción temeraria, como trompos, "lanzadas" y otras maniobras de riesgo.

La investigación se inició después de que los agentes tuviesen conocimiento, a través de redes sociales y servicios de mensajería, de la existencia de estas convocatorias, que reunían tanto a conductores como a público asistente. El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) contrastó la información y activó varios dispositivos durante el mes de abril para comprobar lo que estaba ocurriendo en la zona.

Durante el operativo, los agentes constataron que centenares de personas se congregaban para presenciar estas exhibiciones, en las que se ponía en peligro tanto a los participantes como al público. La actuación culminó con cuatro personas investigadas y 43 denuncias administrativas por infracciones relacionadas con el Reglamento General de Circulación, el Reglamento General de Conductores, el Reglamento General de Vehículos y el Seguro Obligatorio de Automóviles.

El dispositivo contó con efectivos del GIAT de Ourense y A Coruña, además de la colaboración del Equipo Pegaso, especializado en el uso de drones, el servicio cinológico y la USECIC.

Los delitos investigados pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses, multas de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. Además, la Guardia Civil investiga un posible delito de desprotección de menores, castigado con penas de prisión de uno a dos años.