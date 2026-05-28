Accidente mortal en Ourense: una fallecida y otra persona herida grave en San Cristovo de Cea
Una conductora ha fallecido tras una colisión frontal registrada este jueves en San Cristovo de Cea (Ourense)
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Accidente mortal en San Cristovo de Cea, en la provincia de Ourense. Una conductora ha fallecido y otra persona ha resultado herida grave en una colisión frontal registrada este jueves en la OU-504.
Según ha informado la Guardia Civil, el siniestro tuvo lugar a las 13:20 horas en el kilómetro 22.6 de la citada vía.
Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla y agentes de la Guardia Civil de Ourense, según recoge Europa Press.