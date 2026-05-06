Libertad para el detenido por la caída de una mujer desde un tercer piso en O Carballiño (Ourense)

La magistrada de la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense ha decretado la libertad, sin medidas, del hombre detenido después de que su pareja se precipitase desde un tercer piso en O Carballiño (Ourense).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) a Europa Press, el hombre no está investigado en la causa ya que "existen pruebas de la imposibilidad" de que fuese autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Además, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, explicó que las primeras investigaciones descartan la culpabilidad del varón aunque "parece que hubo una discusión previa y después ella se precipitó".

Con todo, Eladio Santos ha pedido "dejar trabajar" a las fuerzas de seguridad y a la justicia para "una rápida y profesional" resolución de las investigaciones.

En las últimas horas ha trascendido, además, que la Guardia Civil tomó declaración a la mujer, que continúa ingresada, pero no se teme por su vida, tal y como ha recogido Europa Press.

Los hechos sucedieron en la madrugada del martes y el hombre pasará a disposición judicial este miércoles en la sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Ourense.