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Provincia de Ourense

Posible violencia de género en O Carballiño (Ourense): un detenido tras precipitarse una mujer desde un tercer piso

La víctima fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave, pero está fuera de peligro

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Un varón ha sido detenido por la Guardia Civil después de que una mujer se precipitase desde un balcón de un tercer piso en el municipio ourensano de O Carballiño.

Navaja requisada a la detenida

Según fuentes consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron en la madrugada de este martes y la Guardia Civil, que trata de averiguar cómo fue la caída, investiga los hechos como un posible caso de violencia de género.

Por su parte, la víctima fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) en estado grave, pero está fuera de peligro.