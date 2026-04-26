Hallan muerto a un hombre en una zona de monte de Cenlle (Ourense) y se investigan las causas del suceso

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte situada en la parroquia de Osmo, en Cenlle (Ourense). Las fuerzas del orden y los forenses trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Según ha informado el 112 Galicia, poco antes de las 16:50 horas de este sábado se recibió el aviso, a través de un familiar, por la desaparición del implicado.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puso los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, el GES de Rivadavia y el personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería de Medio Rural. Finalmente, el operativo de búsqueda terminó con la localización de la persona fallecida.