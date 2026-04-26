Axega 112 Galicia

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Provincia de Ourense

Hallan muerto a un hombre en una zona de monte de Cenlle (Ourense) y se investigan las causas del suceso

Poco antes de las 16:50 horas de este sábado se recibió el aviso, a través de un familiar, por la desaparición del varón

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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte situada en la parroquia de Osmo, en Cenlle (Ourense). Las fuerzas del orden y los forenses trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Imagen de archivo de la Policía Nacional.

Según ha informado el 112 Galicia, poco antes de las 16:50 horas de este sábado se recibió el aviso, a través de un familiar, por la desaparición del implicado.

El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puso los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, el GES de Rivadavia y el personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería de Medio Rural. Finalmente, el operativo de búsqueda terminó con la localización de la persona fallecida.