Provincia de Ourense
Hallan muerto a un hombre en una zona de monte de Cenlle (Ourense) y se investigan las causas del suceso
Poco antes de las 16:50 horas de este sábado se recibió el aviso, a través de un familiar, por la desaparición del varón
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Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en una zona de monte situada en la parroquia de Osmo, en Cenlle (Ourense). Las fuerzas del orden y los forenses trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.
Según ha informado el 112 Galicia, poco antes de las 16:50 horas de este sábado se recibió el aviso, a través de un familiar, por la desaparición del implicado.
El Centro Integrado de Atención ás Emerxencias puso los hechos en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil, el GES de Rivadavia y el personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería de Medio Rural. Finalmente, el operativo de búsqueda terminó con la localización de la persona fallecida.