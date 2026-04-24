Un hombre fallece en Viana do Bolo (Ourense) tras sufrir un accidente con su tractor

Un hombre ha fallecido este viernes por la tarde tras sufrir un accidente con su tractor en Viana do Bolo (Ourense). Circulaba por un camino de tierra en la localidad de Bouza, situada en la parroquia de Pexeiros, en el momento del siniestro.

Según la información facilitada a Europa Press por el 112 Galicia, ha sido el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 quien ha dado la voz de alarma minutos antes de las 19:00 horas. Los servicios sanitarios ya advertían desde un primer momento de que la persona implicada podía haber resultado fallecida.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado los servicios de emergencia, que han tenido que intervenir para liberar al hombre. Se encontraba atrapado por una rueda del vehículo agrícola. Aun así, poco han podido hacer para salvarle la vida.

En el operativo de auxilio participaron efectivos del GES de A Gudiña, agentes de la Guardia Civil y miembros de la Policía Local de Viana do Bolo.