Fallece un conductor de 62 años en San Cibrao das Viñas (Ourense) tras una salida de vía

Un hombre de 62 años perdió la vida este domingo después de sufrir un accidente de tráfico en el municipio ourensano de San Cibrao das Viñas. El siniestro, que consistió en una salida de vía, tuvo lugar en el kilómetro 227 de la carretera OU-525, a su paso por la parroquia de Noalla.

La alerta inicial saltó en el 112 Galicia alrededor de las 06:20 horas a través del aviso de un teléfono móvil. Aunque los gestores de emergencias intentaron establecer contacto con el propietario del teléfono sin éxito, minutos después el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 confirmaba la existencia de una salida de vía en el punto indicado por el dispositivo.

De inmediato, desde el Centro Integrado de Atención a las Emergencias se informó a los Bomberos de San Cibrao, al GES de O Pereiro de Aguiar, a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico y a los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Una vez en el lugar del accidente, los equipos de intervención comprobaron que la víctima era el único ocupante del vehículo y que se encontraba atrapada en el interior. Tras proceder a la retirada de las puertas traseras para acceder al habitáculo y liberar el cuerpo, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la persona.