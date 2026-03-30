Investigan en Ourense una reyerta entre menores con arma blanca que terminó con una joven herida

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación en Ourense por una agresión con arma blanca entre dos menores, un suceso que además fue grabado en vídeo. La joven herida tuvo que ser trasladada al hospital tras sufrir una lesión en un brazo durante el altercado.

Según han señalado a Europa Press fuentes del 112 Galicia, el episodio se produjo pasadas las 19:30 horas en la calle O Progreso. Fue el personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el que contactó con el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias para pedir la intervención policial ante la agresión a una menor.

A raíz de ese aviso, fueron movilizados agentes de la Policía Nacional, de la Policía Local y también de la Policía Autonómica.

Por su parte, fuentes del 061 confirmaron que, a esa hora, una menor fue evacuada en ambulancia asistencial a un centro hospitalario, aunque no concretaron el motivo del traslado. Otras fuentes consultadas por la agencia de noticias apuntan a que la víctima presentaba una herida en el brazo que requirió puntos de sutura.

Los hechos, que ya han sido denunciados, ocurrieron en la zona del Puente Romano. Ambas jóvenes se conocerían porque practicaban deporte juntas.