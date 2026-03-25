Accidente mortal en Ourense: fallece una persona tras salirse de la vía con su turismo

Una persona ha perdido la vida tras sufrir una salida de vía en el lugar de A Alberguería, en el municipio ourensano de Vilar de Barrio.

Según la información del 112 Galicia a Europa Press, el suceso se produjo minutos antes de las 14:00 horas de este miércoles y fue un particular el que dio la voz de alarma y detalló que había una persona, posiblemente fallecida, al lado de un vehículo.

Ante esto, la central de emergencias informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al GES de Laza y a la Guardia Civil.

Una vez en el punto, los servicios de emergencias detallaron que parecía tratarse de una salida de vía en la que el vehículo, que llevaba un remolque, cayó por un desnivel. Los medios desplazados no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la persona implicada.