Fallece Víctor Ferreiro, ex secretario xeral de Podemos Ourense

El ex secretario xeral de Podemos Ourense, Víctor Ferreiro, ha fallecido. Así lo ha informado Podemos Ourense a Europa Press.

La formación ha expresado su profunda tristeza por su fallecimiento. "Su pérdida deja un enorme vacío entre todas las personas que tuvimos la suerte de conocerlo, trabajar con él y compartir militancia y amistad", destacan en un comunicado.

"Víctor fue, ante todo, un compañero leal y honesto, una persona comprometida con la defensa de la justicia social, de la igualdad y de los derechos de la mayoría social. Durante su etapa como secretario xeral demostró siempre una enorme capacidad de trabajo, un profundo sentido de la responsabilidad y una firme voluntad de construir una sociedad más justa", han destacado.