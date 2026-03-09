Confirman 15 años de cárcel para un padre por agredir sexualmente a su hija de 10 años con discapacidad

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado el fallo de la Audiencia Provincial de Ourense que condenó a 15 años de cárcel a un padre por agredir sexualmente, de forma continuada, a su hija discapacitada cuando ésta tenía entre 10 y 11 años.

En el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se considera probado que el hombre, padre de la menor, atentó "de manera reiterada, contra la indemnidad sexual de su hija discapacitada, utilizando además técnicas manipulativas, como el chantaje con la tablet".

El sospechoso admitió los hechos, pero negó el acceso carnal. Sin embargo, la sala estimó acreditado, tras valorar el conjunto de las pruebas testificales y periciales, que no solo sometió a su hija a tocamientos de índole sexual, sino también, en varias ocasiones, "a acceso carnal por vía anal".

Los hechos juzgados ocurrieron entre los años 2023 y 2024 en el domicilio familiar que el agresor compartía con la víctima, hasta que la madre de la menor se dio cuenta de lo que sucedía porque localizó bajo la cama de la niña un bote de lubricante y ella se lo contó.

En su recurso, el procesado alegaba que no había quedado probada la violación, y que la agresión se limitaba a tocamientos. Sin embargo, de acuerdo con el criterio de la Audiencia, el TSXG considera que este extremo sí está confirmado y mantiene la condena.