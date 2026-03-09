Arde una freidora en un local de Ourense y un hombre termina intoxicado

Un hombre terminó intoxicado por inhalación de humo en un incendio ocurrido en un local hostelero de Ourense y que se originó en una freidora. Esta persona necesitó asistencia sanitaria.

Según informó el 112, fue una operaria de un establecimiento de hostelería situado a la altura del número 64 de la Rúa do Progreso la que dio la voz de alarma poco después de las 07:30 horas de este lunes.

El servicio de emergencias explicó que la trabajadora del local indicaba que estaba ardiendo una freidora y pedía la intervención de los bomberos. El 112 dio aviso, además de a los bomberos, a agentes de la Policía Nacional y Local.

Una vez en el lugar, los agentes de la Policía Local confirmaron que eran necesarios los profesionales sanitarios para atender a un varón que presentaba síntomas de intoxicación debido al humo provocado.

Por ello y según recogió Europa Press, el 112 alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que derivó una ambulancia al punto.