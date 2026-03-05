Buscan a una menor de 16 años en Ourense tras no incorporarse al centro de menores en el que se encontraba SOS DESAPARECIDOS

SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta tras la desaparición el pasado miércoles de una menor de 16 años en Ourense que no regresó al centro de menores en el que se encontraba tras el fin de semana.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ourense, fue el propio centro el que avisó a la Policía Nacional de que la joven, que responde al nombre de Ainhoa, no se había reincorporado.

Desde SOS Desaparecidos han pedido colaboración a través de las redes sociales para encontrarla y recoge la descripción de la menor: mide 1,67 metros de estatura, es de complexión fuerte y tiene ojos oscuros y pelo castaño.