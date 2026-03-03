Herido grave al caer mientras reparaba un tejado en Padrenda (Ourense)

Un hombre ha resultado herido grave al caer mientras reparaba un tejado en el municipio ourensano de Padrenda en la tarde de este martes.

El accidente doméstico, según informa Europa Press, se produjo en el lugar de Cela de Arriba, en el municipio de Padrenda, a las 17:50 horas. El 112 recibió el aviso del 061, que informaba de la caída de un hombre desde el tejado de una construcción y que precisaba asistencia sanitaria urgente.

De inmediato, se informó de lo ocurrido al GES de Ribadavia y a la Guardia Civil. Por su parte, el personal sanitario movilizó el helicóptero medicalizado con base en Ourense para atender al herido.

Según indicaron los equipos de emergencia desplazados al punto, el hombre estaba realizando tareas de reparación en el tejado de un galpón cuando la estructura cedió, lo que provocó su caída.

Finalmente, el herido fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense con pronóstico grave.