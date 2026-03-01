Luz verde ambiental al planta de valorización de residuos no peligrosos en Celanova (Ourense)

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental al proyecto para construir una planta de valorización de residuos de construcción y demolición (RCD) al aire libre en el municipio ourensano de Celanova. La instalación estará localizada en una parcela de aproximadamente 7.400 metros cuadrados en el lugar de Outeiro, en la parroquia de Cañón, junto a una planta de fabricación de hormigón propiedad del promotor.

El proyecto distingue distintas zonas y espacios, como una caseta para oficina, playa de descarga, área de triaje, zona de almacenamiento de residuos valorizados, contenedores estancos para los rechazos, área de trabajo con machacadoras y una balsa de lixiviados para regar los residuos.

El promotor, Almacenes Miranda Celanova SL, establece una capacidad máxima de recepción de 46.000 toneladas de residuos al año, aunque actualmente se estima un volumen normal de 7.000 toneladas anuales. La empresa prevé valorizar cerca del 80% para la producción de áridos (unas 5.500 toneladas al año) y rechazar algo más del 20% (unas 1.500 toneladas anuales).

Aproximadamente el 27% de los materiales valorizados serán fragmentos de hormigón, otro 27% tejas, algo más del 9% restos de ladrillos y bloques cerámicos, y el resto será una mezcla de todos los anteriores.

"No se prevén efectos adversos significativos"

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia, no se prevén efectos adversos significativos derivados del proyecto, siempre que se cumplan los condicionantes establecidos tanto en el documento ambiental y la documentación analizada como en la propia resolución autonómica.

El informe se elaboró en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, sin recibirse escritos ni alegaciones, y se consultaron un total de nueve organismos interesados.

Como resultado de esas consultas, se realizaron las valoraciones correspondientes y se establecieron condicionantes adicionales a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental recogido en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

"Estas evaluaciones consideran que el proyecto no tendrá impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumplan ciertos condicionantes relativos a aspectos como la protección de la atmósfera, la población y la salud; aguas y cauces fluviales; fauna y vegetación; patrimonio cultural; suelo e infraestructuras; integración paisajística y restauración; y gestión de residuos", aseguran desde el organismo autonómico.