Condenado en Ourense a 10 años de cárcel por agredir sexualmente y amenazar a su expareja

Un hombre ha sido condenado en Ourense a 10 años y tres meses de cárcel por agredir sexualmente y amenazar a su expareja. "Busca sitio donde esconderte", fue una de las frases que espetó a la víctima.

En concreto, como informa Europa Press, los magistrados lo consideran autor de un delito de agresión sexual y de otro de amenazas, siendo condenado también al pago de una indemnización a la víctima de 5.000 euros.

La sala entiende probado que el acusado, tras una relación sentimental con la perjudicada, la amenazó y la agredió sexualmente en su domicilio, utilizando la fuerza y sin su consentimiento. Todo ocurrió en febrero de 2022, cuando el hombre fue a recoger sus pertenencias a casa de su expareja, con la que había roto relación un mes antes tras cinco años juntos.

Una vez allí, tras dejar fuera una bolsa con sus efectos personales, se dirigió a la habitación donde estaba la víctima y, agarrándola fuertemente del brazo, la empujó hacia la cama, la tumbó boca abajo y le dijo "ahora vas a saber lo que es bueno".

"Vas a ver qué es ser hijo de puta"

Ahí, le bajó los pantalones a la mujer y le introdujo los dedos en la vagina en varias ocasiones, cayendo la mujer al suelo. Ya fuera del domicilio, le enviaría mensajes diciendo que buscase sitio para esconderse: "Vas a ver qué es ser hijo de puta".

El tribunal concluye que la declaración de la víctima es creíble, al tiempo que destaca que está corroborada por pruebas documentales y periciales. A ello añade que no hay indicios de manipulación de las pruebas presentadas por la defensa.

Pese a todo, el fallo no es firme, ya que cabe interposición de recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).