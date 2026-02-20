Primer acercamiento entre Subdelegación y tractoristas de Ourense: sin acuerdos y con la A-52 pendiente

Agricultores y ganaderos se reúnen con el sudelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, para abordar sus principales demandas. SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN OURENSE

El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, y los ganaderos y agricultores concentrados en la A-52 a su paso por Xinzo de Limia, en Ourense, han mantenido este viernes su primera reunión tras el episodio de principios de mes, cuando los manifestantes forzaron la entrada en el edificio de la Subdelegación.

Ambas partes han calificado el encuentro de "positivo", aunque han reconocido que ha terminado "sin acuerdos firmes". Los tractoristas han avanzado que trasladarán lo tratado al resto del grupo y que este fin de semana decidirán si levantan el bloqueo de la autovía, donde permanecen estacionados desde hace semanas.

A la salida, los portavoces del sector destacaron la "predisposición al diálogo" mostrada por Santos y la voluntad de "seguir trabajando". "Adelantos pocos, pero hay predisposición. Después de dos meses ya nos vamos empezando a entender y creemos que por ahí debemos seguir", ha señalado Javier Losada.

Durante la reunión, según han explicado, se abordaron asuntos como los recortes de la PAC, el acuerdo con Mercosur, la Ley de la Cadena Alimentaria y, especialmente, la vacunación contra la Dermatosis Nodular.

Sobre este último punto, Miguel Gómez, también portavoz y ganadero, ha trasladado las dudas del sector ante la nueva normativa y las implicaciones de permitir la entrada de vacas vacunadas procedentes de Francia. Ha planteado incertidumbres sobre el protocolo en caso de positivos en explotaciones con animales vacunados y ha advertido de su preocupación de cara a la primavera, cuando aumente la actividad de los vectores de transmisión.

Además, los manifestantes han reiterado que las sanciones derivadas de la protesta les parecen "abusivas", ya que calculan que rondan los 300.000 euros, y han pedido a la administración que explore vías legales para reducir las cuantías, en un contexto en el que también denuncian pérdidas por incendios y por la falta de actividad durante las movilizaciones.

"Clima constructivo"

Por su parte, la Subdelegación del Gobierno ha subrayado que la reunión se ha desarrollado en un "clima constructivo", con "escucha y colaboración", y que Santos ha recogido las principales inquietudes para trasladarlas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con especial atención a la Ley de la Cadena Alimentaria y la necesidad de garantizar precios justos.

En relación con la Dermatosis Nodular, el subdelegado ha recordado que las competencias en sanidad animal y control de movimientos corresponden a la Xunta y se ha comprometido a mantener un "contacto permanente" con el sector, además de impulsar nuevos encuentros de seguimiento.