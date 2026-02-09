Encuentran el cuerpo sin vida de una persona en Ribadavia (Ourense)

En las últimas horas, el cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado en el embalse de Ventosela, en Ribadavia (Ourense). En estos momentos, agentes de la Guardia Civil tratan de averiguar su identidad. Los forenses, por su parte, buscan determinar las causas del fallecimiento.

Tal y como ha trasladado el 112 Galicia en su boletín informativo, a las 18:30 horas de este pasado domingo, miembros del GES de Ribadavia avisaron de un operativo de rescate de un cadáver en el embalse de Ventosela.

A su llegada, tal y como recogió Europa Press, el equipo de emergencias retiró el cuerpo y activó el protocolo de intervención médico-forense debido a que se desconocían las causas del fallecimiento. También, los agentes trataron de identificar a la persona.

El 112 Galicia solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aunque solo pudieron confirmar el fallecimiento. Además, los agentes de la Guardia Civil contaron con el apoyo de agentes de la Policía Local.