El temporal provoca el cierre de carreteras y áreas recreativas en municipios de la provincia de Ourense

Subida del nivel del río Arnoia en el municipio ourensano de Baños de Molgas Concello de Baños de Molgas

La borrasca Joseph ha dejado carreteras y áreas recreativas cortadas en varios municipios de Ourense, en la que se ha recogido una media de 50 litros por metro cuadrado, con acumulaciones superiores a los 100 litros en varios cauces de la provincia.

Tal y como ha informado este martes la Subdelegación del Gobierno en Ourense, se han cortado tres carreteras en el municipio de Verín -las vías sentido Vilela-A Pousa, Mourazos-Oímbra y Tamaguelos-San Ciprián-, con la presencia de balsas de agua en la carretera de Tintores "antes de llegar al núcleo urbano".

"Ya desde la noche permanecen algunas zonas cortadas como consecuencia del desbordamiento del río. De momento no hay que lamentar daños materiales ni personales, pero estamos mirando porque el río sigue creciendo y se va desbordando en otras zonas", ha añadido al respecto Manuel Alfonos Araújo, responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Verín ante Europa Press.

En esta línea, la administración ha informado de que permanecen con alerta naranja las zonas afectadas por avenidas de los ríos Támega y Arnoia, y en alerta amarilla por el río Avia y algunas partes del río Miño, de momento "sin incidencias destacables".

En este sentido, según ha explicado en declaraciones a medios el jefe de la oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Carlos Ruiz del Portal, la provincia ha sufrido acumulaciones que superan los 50 litros por metro cuadrado en municipios como Beariz (150 litros), Albarellos (100 litros), O Carballiño (70 litros) o Leiro (60 litros) --con respecto a áreas afectadas por la Cuenca del Avia-.

Asimismo, se han registrado acumulaciones de hasta 180 litros por metro cuadrado en municipios de la Cuenca del Limia, por ejemplo, en el municipio de Lobios, así como acumulaciones de 75 litros en el embalse de As Conchas, o 35 litros en Xinzo de Limia. Por el momento, ha recalcado Carlos Ruiz, Ourense permanece por debajo de los 50 litros.

"Con estas acumulaciones, se han ido produciendo crecidas que están alcanzando su máximo en el día de hoy, pero a partir de esta tarde, con la disminución de las precipitaciones deberían ir descendiendo", ha añadido, aunque ha matizado que, ante la previsión de lluvias para los próximos días, "no de tanta intensidad" como las de este lunes, la previsión es que "estos caudales y niveles vayan descendiendo lentamente pero sigan permaneciendo altos".

Así las cosas, el jefe de la oficina de Planificación Hidrológica ha recomendado acercarse "lo menos posible" a embalses y proximidades, así como "seguir las indicaciones de servicios y autoridades" de Protección Civil.

Áreas recreativas cortadas

En esta línea, alcaldes de municipios afectados han señalado que algunas carreteras municipales y áreas recreativas han tenido que cortarse como consecuencia de la subida de los ríos. Entre ellos, el alcalde de Arnoia, Rodrigo Aparicio (PP), consultado por Europa Press, ha subrayado que las dos áreas recreativas del municipio -As Poldras e Inquiau- están "totalmente cubiertas", y permanecen cortados "todos los accesos al río" Arnoia -en alerta naranja-.

Asimismo, Aparicio ha señalado que también se han cortado algunas pistas municipales, a causa de "dos o tres caídas de muros", algo que "suele pasar", al tratarse de "muros de piedra antiguos", "sin lamentar daños personales o materiales a nivel privado".

"Esto seguirá creciendo, estamos recibiendo las primeras cantidades de agua, cuando llegue la acumulada esto va a crecer mucho más y podrá haber más daños en infraestructuras turísticas y fluviales", ha añadido, y ha recalcado que, de momento, el río Miño "no ha llegado a niveles preocupantes".

También en la cuenca del río Arnoia, el alcalde de Baños de Molgas, Manuel Fernández (PP), consultado por Europa Press, ha explicado que las inmediaciones del río "están cortadas", así como las carreteras y paseos próximos, "sin lamentar daños materiales ni personales".

"Aquí entra lluvia y afecta más cuando entra nieve en la Serra de San Mamede. Este año cuadró esta fuerte lluvia más la nevada que había, y al derretir la nieve el río ha crecido", ha añadido Manuel Fernández, que ha recalcado que este lunes el río "creció muy rápido", y este martes "ha bajado muy poco".

Asimismo, ha alertado de que el Ayuntamiento ha recibido aviso de que volverá a nevar en la sierra, por lo que la situación "permanecerá así" hasta este miércoles. "Hay fincas que están inundadas, pero ya se contaba con ello porque todos los años pasa lo mismo. Estas fincas están ya condenadas a inundarse", ha añadido.

También el municipio de Ribadavia -afectado por el río Avia, en alerta amarilla- se han cortado calles y caminos "en el entorno del río", según ha informado el regidor, César Fernández (PP), en declaraciones a Europa Press.

"El río se ha salido de cauce en algunos puntos, pero incidencias graves no ha habido de momento. Mientras siga lloviendo estamos pendientes y es probable que la situación empeore", ha señalado, y ha trasladado desbordamientos en zonas recreativas de A Veronza, San Cristovo o A Quinza.

"Más allá de áreas recreativas y la limpieza de alguna carretera, por ejemplo en A Veronza en la que el agua salió del cauce y hubo que limpiar, no hay nada afortunadamente más grave", ha añadido César Fernández.

En esta línea, el alcalde de Castrelo do Val, Vicente Gómez (PSdeG) -afectado por el río Támega- ha informado en declaraciones a Europa Press, que el río "subió por encima de nivel" en una de las pistas municipales y "rebasó la pista de tráfico", pero "ahora ya se puede abrir".