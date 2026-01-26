Desarticulado un punto de venta de drogas en la Comarca de Valdeorras. GC Ourense

Dos personas han sido detenidas en las últimas horas en la Comarca de Valdeorras como autoras de un delito contra la salud pública y tras la desarticulación de un punto de venta de sustancias.

La fase de explotación de la operación, denominada "White Street", tuvo lugar el pasado día 19 de enero, cuando los agentes -pertenecientes al Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa- realizaron un registro domiciliario e intervinieron 100 gramos de cocaína, dinero en metálico, envoltorios y útiles para la preparación de la droga.

Las dos personas detenidas pasaron a disposición del Juzgado de O Barco de Valdeorras, que decretó su puesta en libertad.