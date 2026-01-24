La presencia de hielo en el intercambiador de Taboadela (Ourense) causa retrasos en la circulación del AVE

La presencia de hielo en el cambiador de ancho de Taboadela (Ourense) ha ocasionado retrasos de alrededor de una hora en los trenes de alta velocidad que conectan Galicia con Madrid, según ha informado ADIF y recoge Europa Press.

Esta demora se suma a las registradas durante el viernes a causa de la borrasca Ingrid, que dejó numerosos retrasos e incidentes en trenes de larga distancia con destino o salida desde Galicia.

En algunos casos, se llegaron a acumular cerca de dos horas de demora y pasajeros transportados por carretera.

Por el momento, ADIF no ha aportado información adicional sobre la incidencia en el cambiador de ancho y se desconoce cuánto se tardará en solventarla.