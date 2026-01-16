Ourense, en alerta amarilla por nieve: Se prevén acumulaciones de cinco centímetros

Los mercurios sufrirán en Galicia un importante retroceso en las próximas horas. En la provincia ourensana será especialmente notorio, hasta el punto que la Agencia Estatal de Meteorología ha decretado la alerta amarilla para este viernes.

El decreto afectará, principalmente, a la montaña ourensana. Allí se prevén acumulaciones, según ha reflejado Europa Press, de cinco centímetros durante un periodo de 24 horas.

En la jornada de hoy la cota de nieve se establecerá entre los 1.000 y los 1.200 metros. En este extremo, las acumulaciones podrían afectar al vial A-52, en el límite con Sanabria.

No es la única alerta anunciada para la comunidad gallega, pues la propia AEMET ha activado el nivel naranja en todo el litoral gallego para este viernes, día 16 de enero. Se registrarán precipitaciones abundantes y con la posibilidad de ser fuertes y persistentes -ocasionalmente acompañadas de tormenta- en el oeste de Galicia.