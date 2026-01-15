Piden dos años de prisión para la mujer que prendió fuego a su vivienda en Ourense

La mujer acusada de provocar un incendio en su propia vivienda en el municipio ourensano de Barbadás se enfrenta a una pena de dos años de prisión a instancia de la Fiscalía. Sobre el inmueble "pesaba una carga hipotecaria".

Con todo, y tal y como ha recogido Europa Press, letrados de la defensa y de la acusación, así como el representante del Ministerio Fiscal, han manifestado en sala la imposibilidad de alcanzar conformidad, quedando el juicio previsto para el próximo 22 de abril a las 11:15 horas.

Tal y como recoge el escrito fiscal, durante la "tarde-noche" del 3 de abril de 2022, con "claro ánimo de causar un perjuicio a la entidad bancaria poseedora de la hipoteca", la acusada provocó un incendio en su vivienda ubicada en la calle Dámaso Montes del municipio de Barbadás. En concreto, recogen en Europa Press, la procesada prendió fuego a un colchón ubicado en una habitación de la planta inferior del inmueble, de tal forma que el fuego terminó propagándose por el resto de la casa.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía solicita a la mujer, además, el pago de una indemnización de 608,50 euros al Ayuntamiento de Barbadás por gastos de extinción, y a la entidad bancaria en la cuantía que se determine en base a la pérdida de valor del inmueble.

En la Audiencia Previa celebrada este jueves en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense, el letrado de la defensa ha solicitado la remisión de atestados por parte de la Guardia Civil de todos los incendios producidos con posterioridad al momento de los hechos -abril de 2022- al alegar que "volvió a acontecer otro incendio en la misma vivienda" mientras la acusada "seguía dentro y vio correr peligro en su vida".