Los ganaderos y agricultores pedirán "soluciones" a la conselleira de Medio Rural

Así lo ha trasladado Miguel Gómez, ganadero de Maceda y portavoz de los manifestantes que permanecen desde hace más de 15 días en la ciudad para exigir respuestas tras el acuerdo UE-Mercosur, los recortes de la PAC y otras cuestiones del sector, antes de entrar a la reunión prevista en la Delegación territorial de la Xunta con la titular de Medio Rural en Galicia.

Lo anterior, tras las declaraciones de la conselleira en una entrevista en el programa "Bos Días" de la TVG, recogida por Europa Press, en la que María José Gómez avanzaba la convocatoria del Consello Agrario para este viernes con el objetivo de abordar las principales demandas de los manifestantes.

En esta línea, Gómez ha señalado que "el único que dio soluciones" ha sido el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, tras el encuentro mantenido entre administración provincial y tractoristas este lunes y ha lamentado que "en 17 días se haya tenido que llegar a rollos de paja y tojos", así como al corte durante dos días de la A-52 a su paso por Xinzo de Limia.

"No queremos dinero, queremos percibir lo que es real"

Por otro lado, Gómez manifestó que "no queremos dinero, queremos percibir lo que es real, lo nuestro es nuestro, no pedimos lo del resto", ha añadido.

Del mismo modo, el portavoz de los protestantes ha manifestado que solicitarán también que "se cumpla" la Ley de Cadena Alimentaria, porque "tablas y precios tienen que ir a los mínimos", y ha criticado una subida de costes de producción que supone "pagar por debajo" de estos.

Finalmente, el portavoz de los ganaderos ha incidido en la vacunación por Dermatosis Nodural como una de las demandas "más importantes" y ha apuntado al Gobierno gallego para que "dé explicaciones" sobre "por qué no se puede vacunar". "A ver cuánto echan el balón, tanto apoyo al rural y tanto lo defienden, pero hay que defenderlo de verdad", ha añadido.

"Mientras no haya soluciones, como si tenemos que estar aquí un año, tenemos 100 problemas sin soluciones, creo que no nos vamos a ir ninguno", ha subrayado.